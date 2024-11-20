Москва, 20 ноября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Новый законопроект Госдумы не позволит иноагентам обогащаться за счёт России и её граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчёт принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов. Законопроектом предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов», — указано в публикации.

Уточняется, что для каждого иноагента, которых сейчас 493, обязательным станет создание спецсчёта, средства с которого можно будет получить только после снятия статуса иноагента. Также отмечено, что решением суда эти средства могут быть зачислены в государственный бюджет.

Как передавало ИА Регнум, этот закон закроет лазейку для тех, кто использует полученные в России деньги для поддержки ВСУ, отмечал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Политолог Константин Симонов в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что данная мера обяжет вернуться в Россию тех иноагентов, которые уехали за рубеж, но продолжают зарабатывать деньги в стране. Однако если иноагент находится на территории России, у него не возникнет проблем, так как наличие статуса не означает невозможность открытия банковского счёта, уточнил эксперт.