Москва, 20 ноября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала вице-премьера Марата Хуснуллина заплатить задним числом налоги за проживание в течение восьми лет в незарегистрированном доме, чтобы подать пример согражданам.

На заседании Совфеда 20 ноября Хуснуллин рассказал, что долгое время не мог подключить собственный дом к трансформаторной подстанции из-за нехватки мощности и поэтому не платил соответствующий налог, а затем подключил дом к электричеству как строительную площадку и начал в нем жить.

Таких формально недостроенных домов в России — «десятки, сотни миллионов квадратных метров», и власти работают над упрощением процедур, чтобы решить проблему с несвоевременной регистрацией, сказал вице-премьер.

«Марат Шакирзянович, очень важную проблему Вы подняли — несвоевременная регистрация построенных домов, которые по пять лет, иногда и 10 лет считаются недостроенными. Люди живут, налоги не платят. Но поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным», — сказала Матвиенко.

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