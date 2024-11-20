Иноагента Гаджиева назвали инициатором слухов о покушении на Кадырова
Экс-депутата Госдумы Гаджиева назвали инициатором слухов о покушении на Кадырова
Москва, 20 ноября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Инициатором распространения слухов о якобы готовившемся покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова являетсябывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова. Соответствующее видео есть в распоряжении «РИА Новости».
Duma. gov.ru
Магомед Гаджиев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)
Новость дополняется