Москва, 20 ноября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Инициатором распространения слухов о якобы готовившемся покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова являетсябывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова. Соответствующее видео есть в распоряжении «РИА Новости».

Duma. gov.ru Магомед Гаджиев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

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