Москва, 20 ноября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Украинские мошенники начали вступать в контакт с участниками СВО и их близкими под видом медсестёр и волонтёров через сайты знакомств и соцсети, рассказывая о фейковых выплатах от партии «Единая Россия». Об этом сообщил разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью компании «F. A. C. C. T.».

Global Look Press

По данным платформы, злоумышленники ищут российских солдат в Интернете, в том числе в тематических Telegram-чатах, посвящённых сборам для фронта. Как только преступники находят участника СВО, после непродолжительного разговора как бы невзначай упоминают, что их родственник недавно получил 100 тыс. рублей от «Единой России». Затем спрашивают у собеседника, знает ли он о такой форме поддержки и, получив отрицательный ответ, присылают ссылку на замаскированное вредоносное приложение для Android. Уточняется, что пользователи iPhone не могут установить это приложение.

После того, как приложение скачано, пользователям приходит запрос на доступ к контактам и SMS. Эта схема позволяет мошенникам перехватывать сообщения банка о переводе средств. Далее жертву перенаправляют на страницу в браузере, где нужно заполнить ФИО, номер банковской карты, телефон и СНИЛС, чтобы хакеры могли списать деньги с банковского счёта.

Таких злоумышленников можно отличить по указанному в анкете местоположению в прифронтовых районах: в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях и в Краснодарском крае. Также, аналитики F. A. C. C. T. обратили внимание, что график работы чата поддержки мошенников указан по киевскому времени, а переводы производятся в гривнах.

По сообщениям экспертов, данная схема используется с 19 апреля 2024 года, общий ущерб оценивается почти в 13 млн рублей, а пострадали более 200 человек. Данные веб-ресурса направлены на блокировку, а представители партии «Единой России» предупреждены об угрозе.

Как ранее передавало ИА Регнум, мошенники начали отправлять цветы и подарки пользователям «Госуслуг». Спустя несколько дней преступники запрашивают код подтверждения доставки, чтобы взломать аккаунт и списать деньги.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил россиян об угрозе подарочной подписки на Telegram Premium. Мошенники могут отправлять информацию о фейковом подарке и поддельную ссылку. Переход по ней может привести к взлому аккаунта на «Госуслугах», краже денег, личных данных и аккаунта в Telegram.