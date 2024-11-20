Саров, Нижегородская область, 20 ноября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Секретарю Совета безопасности России Сергею Шойгу продемонстрировали разработки ядерного центра в Сарове, созданные в интересах специальной военной операции, сообщила 20 ноября пресс-служба Совбеза.

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Шойгу ознакомился с работой подразделений центра, сказано в сообщении.

«Секретарь Совета безопасности РФ побывал в Институте лазерно-физических исследований (ИЛФИ), Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) и других подразделениях ядерного центра. Также Сергею Шойгу была продемонстрирована экспозиция с разработками (…) в интересах СВО», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в ходе посещения Сарова президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы развития ядерного центра. Глава государства также поблагодарил сотрудников центра за вклад в развитие науки и укрепление обороны страны, её ядерного щита и экономики.

Лидерство России в области ядерных технологий является абсолютным фактом, который никем не оспаривается, заявил Путин 2 октября, беседуя со студентами во время посещения индустриального парка «Руднево».