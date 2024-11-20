Москва, 20 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Продажи седанов Lada Aura планируют запустить в декабре 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу АвтоВАЗа Максима Соколова.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Мы делаем всё возможное, чтобы первая партия была отгружена на рубеже ноября-декабря. В самом начале декабря Aura уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Петербурга», — сказал Соколов на международном форуме «Транспорт России».

Глава компании отметил, что от старта производства до начала продаж новых моделей авто проходит от двух до трёх месяцев. В этот период идёт накопление готовых автомобилей, дополнительные проверки по производственным параметрам и качеству, после чего — отправка в дилерские центры, добавил он.

По словам Соколова, первыми автомобили получат дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт серийному производству автомобиля Lada Aurа на заводе АвтоВАЗ в Самарской области.

7 августа российский лидер назвал Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем. По словам главы государства, машина обладает хорошей управляемостью. Именно на машине данной модели российский лидер 16 июля прибыл в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11.

Lada Aura — новинка АвтоВАЗа, которая отличается от других моделей увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда. Двигатель в 1,8 литра имеет мощность в 122 лошадиные силы.