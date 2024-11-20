Вашингтон, 20 ноября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Саммит «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии показал, что Запад больше не играет ключевую роль в определении мировой политической реальности, пишет американское агентство Bloomberg.

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«То, что подавалось как момент для «Запада и всех остальных», чтобы показать единство, показало лишь то, как быстро вылетают ограждения международного порядка, основанного на правилах, и что Запад больше не руководит шоу», — указано в публикации.

В материале уточняется, что поездка на саммит действующего президента США Джо Байдена была призвана успокоить союзников Штатов, однако сейчас создаётся впечатление, что с приходом к власти избранного президента Дональда Трампа ситуация лишь усложнится.

Саммит лидеров G20 проходил 18–19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября в NYT заявили, что лидеры стран — участниц саммита «Группы 20» не обращали внимание на Байдена, демонстрируя больший интерес к Трампу.

Помимо этого, американский президент не попал на общую фотографию лидеров G20. В Белом доме это объяснили некими логистическими проблемами. В то же время NYT пишет, что накануне этого Байден беседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо возле пальмы и банально не успел подойти на общее фото.

Представители стран G20 на саммите в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию. Участники мероприятия, в частности, выступили за создание свободного от ядерного оружия мира, высказали обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, приветствовали конструктивные инициативы в решении украинского кризиса, договорились о важности внедрения прогрессивного налогообложения.