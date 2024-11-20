Москва, 20 ноября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В России создали систему, позволяющую определить дипфейки, созданные на основе искусственного интеллекта. Это новшество способно распознать подделку в 75–80% случаев, о чём сообщил генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак на пленарном заседании международного форума «Диалог о фейках 2.0».

Global Look Press

Система «Зефир» была представлена российской организацией АНО «Диалог» на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году, где заявлялось, что она построена на базе искусственного интеллекта, работает как информационная система мониторинга аудиовизуальных материалов на основе транскрибации в режиме реального времени и моментально определяет дипфейки благодаря алгоритмической оценке и анализу с помощью ИИ.

«Я уже говорил про систему «Зефир». Она является продуктом «Диалога» совместно с другой IT-компанией и позволяет нам определять, является ли видео, которое мы с вами смотрим, дипфейком с точностью до 75–80%», — отметил Табак.

Специалист подчеркнул, что технологии создания дипфейков развиваются очень быстро. Среди прочего используются изображения, видео и звуковые надписи для того, чтобы сфабриковать материалы, уточнил Табак.

«К примеру, в первые недели агрессии ВСУ в Курской области было создано порядка 30 таких сообщений, в том числе с использованием образов представителей местной власти»,— напомнил специалист.

20 ноября ИА Регнум сообщало о том, что в России создали Ассоциацию по разоблачению фейков. Соответствующий документ был подписан генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым и Табаком во время пленарного заседания форума «Диалог о фейках 2.0».

Ранее гендиректор АНО «Диалог» заявил о том, что в Российской Федерации готовы обучать иностранцев фактчекингу. А для тех, кто не сможет приехать в Россию, будет предоставлен доступ к занятиям в формате онлайн. Эта работа будет проводиться в рамках ассоциации «Дашборд».