Москва, 20 ноября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Сотрудник столичного клуба избил 23-летнюю девушку и выкинул её из заведения. Прибывшие на место полицейские отказались задерживать мужчину, сославшись на то, что они вооружены и не хотят заходить в переполненный клуб. Об этом ИА Регнум рассказала пострадавшая.

Социальные сети

Вечером 17 ноября 23-летняя Ирина С. (имя изменено) отдыхала со своим молодым человеком, мамой и братом в ночном клубе BIZI в Москве. Семья забронировала отдельный стол и внесла депозит в 10 000 рублей. Ближе к ночи парень Иры перебрал со спиртным, и охрана клуба попросила молодого человека покинуть заведение. Мужчина возражать не стал и отправился на улицу. В этот момент Ирина пошла в сторону своего столика, чтобы забрать вещи, когда дорогу ей перегородил сотрудник ночного клуба Алексей С. (имя изменено).

По словам Ирины, мужчина в грубой форме потребовал от неё немедленно выйти из клуба, а когда девушка сказала, что хочет забрать свои вещи, напал на неё с кулаками.

«Сначала сотрудник клуба схватил меня за руки и стал удерживать. Когда я попыталась освободиться, он несколько раз с силой ударил меня по лицу кулаком. Следом прилетел удар в живот. Я упала, а он схватил меня за руку и буквально волоком потащил в сторону выхода», — рассказала Ирина.

Девушка отметила, что агрессивный мужчина был вдвое больше неё, и никто из посетителей просто не решился ввязаться в драку и защитить её. Ирина подозревает, что напавший на неё мужчина мог быть под воздействием наркотических веществ.

«В этом клубе спокойно продаются шарики с каким-то газом, который используют в качестве наркотического средства. В клубе есть целая отдельная комната, где надувают эти шары. Насколько я поняла, этот мужчина работает как раз с шарами и мог надышаться непонятными газами, от чего у него поехала крыша», — рассказала пострадавшая.

Социальные сети

Очевидцы происшествия вызвали на место полицию, однако прибывшие стражи порядка не спешили задерживать мужчину.

«Приехал наряд полиции, но что-то делать они не захотели. Посмотрели на мои синяки и сказали идти в скорую помощь, снимать побои. Я спросила, почему они не заходят в клуб и не задерживают мужчину, который меня избил. В ответ сотрудник полиции демонстративно перекинул через плечо автомат и заявил, что не может с оружием заходить в клуб, где так много людей. Видно было, что они просто не хотят ничего делать и как будто бы делают мне одолжение, что вообще приехали на место происшествия», — отметила пострадавшая.

photo 2024-11-20 13-50-55

Той же ночью Ирина сняла побои: врачи диагностировали у девушки ушибы мягких тканей лица, а также ушибы брюшной полости. На следующий день пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящий момент оперативники проводят проверку по факту случившегося.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в одном из элитных ресторанов в центре Москвы произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, в ресторане отдыхающие вступили в конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие, пояснили следователи. В МВД заявили, что стрелявшего оперативно задержали и доставили в отдел полиции.