Москва, 21 ноября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Россияне стали чаще отказываться от вредных привычек, предпочитая здоровый образ жизни. В том числе в стране неуклонно уменьшается число курильщиков. За последние 10 лет их количество снизилось с 41% до 30%. Только за 2022 год в стране стало на 1,4 миллиона меньше зависимых от никотина людей.

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Вместе с тем, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 67% курильщиков ещё пытаются отказаться от вредной привычки. Чтобы как можно больше граждан смогли побороть свою зависимость, сообщество «Давай бросать» при поддержке национального проекта «Демография» запускает марафон к Международному дню отказа от курения, который ежегодно отмечается 21 ноября.

Организаторы марафона отмечают: отказ от курения — сложный и извилистый путь. Поэтому пройти его лучше вместе с единомышленниками. На протяжении четырёх недель для участников марафона в социальной сети «Вконтакте» и одноимённом Telegram-канале будут публиковаться посты с полезными советами, теорией, уникальными подборками, практическими заданиями, помогающими закреплению материала. Запланированы и интерактивы. А одной из ключевых тем марафона станет отказ от электронных сигарет.

«Сладкий и мягкий пар электронных сигарет создает иллюзию их безвредности, а вкусовые добавки, крайне токсичные при вдыхании, вкупе с яркой упаковкой делают эти продукты очень привлекательными для детей и подростков. Никотин в электронных сигаретах становится еще более токсичным, чем в обычных табачных изделиях», — говорит руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

Врачи предупреждают: вместе с аэрозольной взвесью глубоко в легкие курильщиков попадают кобальт, другие токсичные для органов дыхания металлы, разные альдегиды и прочие вредные вещества. Их избыток провоцирует воспаление легочной ткани, вызывает острые реакции в органах дыхания и усугубляет течение ХОБЛ — хронической обструктивной болезни легких.

Для того, чтобы уменьшить вред здоровью, каждую неделю все участники марафона, который пройдет в формате настольной игры, будут делать новый ход, а на финише приблизятся ещё на несколько шагов к отказу от зависимости и получат заслуженные подарки.

Одним из участников предыдущего марафона был курильщик с 26-летним стажем Василий Н. Он отмечает, что ежедневно выкуривал по пачке сигарет в день, а иногда и больше.

«Курил совершенно осознанно. Все мы знаем о вреде курения, но сами думаем, что это может случиться с кем угодно, только не с нами. Даже когда моя маленькая дочь трогательно говорила: «Папа, не кури, это очень вредно. Папа, бросай!» — ага, сейчас, вот докурю и брошу», — вспоминает Василий.

Бороться с пагубной привычкой ему помогла специальная литература. Василий стал постепенно уменьшать число потребляемых сигарет и со временем бросил совсем.

«Единственное, о чем сожалею, что не сделал этого раньше. Жить без сигареты или ее аналогов — классно, круто и здорово», — говорит он.

Ещё одна участница марафона 2023 года, Елена, считает, что для отказа от вредной привычки очень важно верить в положительный результат.

«Как контролировать себя? Просто мысленно хватить, что не поддаешься искушению закурить. При этом думать надо о себе и о своём здоровье, это наш выбор. А ещё мне помогает общение с некурящими», — говорит она.

Проверить, насколько пострадало здоровье из-за никотиновой зависимости, может любой желающий. Для этого достаточно позвонить по телефону горячей линии 8 8 002 000 200 или обратиться в центры здоровья по всей стране. А на официальном портале Минздрава России о здоровье каждый найдет полезные советы экспертов и статьи о влиянии курения на развитие заболеваний и о том, какие последствия оно несёт.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» касается практически всех граждан России. Это — поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» направлен на создание системы укрепления общественного здоровья, которая подразумевает совершенствование мер, направленных на сокращение факторов риска смертности трудоспособного населения. Борьба с курением — один из них.