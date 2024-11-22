Москва, 22 ноября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Социальный фонд России оказывает поддержку беременным и родившим женщинам, выплачивая пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, единое пособие беременной женщине, а также единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву.

Иван Шилов ИА Регнум

Поддержка женщины в течение всего периода беременности, родов и отпуска по уходу за ребенком — приоритетная задача государства и важнейшее направление деятельности, отмечают в Социальном фонде России. При этом меры поддержки совершенствуются, в том числе повышаются размеры выплат.

В августе 2024 года вступил в силу закон, в соответствии с которым значительно увеличен размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации или ИП-работодателя. Теперь в этом случае выплата составляет региональный прожиточный минимум и предоставляется единовременно за весь период ухода за ребенком. Пособие назначается при условии постановки на учет в службу занятости в течение года со дня увольнения. Напомним, ранее это пособие выплачивалось в размере 922 рубля.

Женщины, которые официально трудоустроены и находятся в отпуске по беременности и родам либо усыновившие ребенка до трех месяцев, получают пособие в размере 100% среднемесячного заработка за два календарных года, предшествующих году ухода в отпуск. Выплата осуществляется единоразово, за весь период декрета.

Кроме пособия по беременности и родам, женщины со сроком беременности от 6 недель, вставшие на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, могут получать единое пособие. Такая выплата назначается беременным женщинам, если ежемесячный доход на одного человека в семье меньше прожиточного минимума на душу населения в регионе, а имущество соответствует установленным нормам.

Если муж беременной служит в армии по призыву или учится на первом курсе военной образовательной организации, то после 180 дней беременности женщина может получить единовременное пособие, полагающееся беременной жене военнослужащего по призыву, в размере 38 963 рубля.

Беременные женщины, в зависимости от того, работают они или нет, оформляют выплаты или через работодателя, или самостоятельно в Социальном фонде. Заявления на единое пособие и единовременное пособие беременной жене военнослужащего оформляются только в Соцфонде. Это можно сделать онлайн в личном кабинете на портале Госуслуг, а также лично в МФЦ или территориальной клиентской службе СФР.