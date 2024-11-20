Москва, 20 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Временные администрации будут созданы Россией во всех населённых пунктах, которые недавно были освобождёны российскими военными в новых регионах РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В настоящее время на территориях, которые недавно были освобождены, будут организованы временные администрации», — сказал он по итогам правительственного часа в Совете Федерации.

Кроме того, по словам вице-премьера, местные жители получат выплаты. Хуснуллин также уточнил, что сейчас появилась возможность приступить к активному восстановлению Северодонецка и Лисичанска, поскольку линия фронта отодвинулась от этих городов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября 2024 года стало известно, что подразделения Вооружённых сил России в освободили населённый пункт Вознесенка в ДНР. На следующий день появилась информация об освобождении в регионе населённого пункта Степановка.

16 ноября 2024 года Министерство обороны объявило, что подразделения группировки «Восток» ВС РФ освободили населённый пункт Макаровка (ДНР).

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области являются историческими территориями России. Он напомнил, что все эти территории издавна входили в состав российского государства.

7 ноября 2024 года Путин на пленарной сессии «Валдая» отметил, что граница Украины и России должна определяться в соответствии с суверенным решением жителей Донбасса и Новороссии, которые по итогам референдума воссоединились с РФ.