Москва, 20 ноября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Мужчина, убивший свою пятимесячную дочь в подмосковных Люберцах, оказался нелегальным мигрантом из Таджикистана. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

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Трагедия произошла накануне, 19 ноября. По предварительным данным, 28-летний Муроджон сильно разозлился из-за долгого плача малышки и жестоко её избил. От полученных травм пятимесячный ребёнок скончался на месте.

Как рассказал собеседник агентства, Муроджон приехал в Россию из Таджикистана, а срок его временной регистрации истёк 1 ноября. Мужчина жил вместе с супругой, гражданкой Украины, и четырьмя детьми: двумя родными, включая убитую девочку, и двумя детьми супруги от первого брака.

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В настоящее время Муроджона задержали. На допросе он признал вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».