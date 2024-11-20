Москва, 20 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Коллекторы больше 10 лет угрожают москвичу из-за кредитов, которые были оформлены на его утерянный паспорт. Кредиты были признаны незаконными и удалены из кредитной истории, после этого коллекторы на несколько лет оставили мужчины в покое. Но в 2024 году звонки с требованиями вернуть деньги вернулись. Сообщил ИА Регнум юрист Денис Сизиков.

Больше 10 лет назад Виктор Трофимов потерял паспорт, мужчина быстро восстановил документ, но через месяц после утери узнал, что теперь должен банком около одного миллиона рублей. Неизвестные воспользовались документом москвича и оформили кредиты в пяти банках. Понял это мужчина только тогда, когда его стали терроризировать коллекторы.

«В январе–феврале 2013 года уже после того, как паспорт считался недействительным, несколько банков выдали на этот документ кредиты и кредитные карты. Мой клиент об этот не знал, пока его не стали мучать коллекторы. Они приезжали к нему домой и на работу, слали письма с угрозами, постоянно звонили ему, родственникам и коллегам. Виктору даже увольняться приходилось, потому что эти коллекторы доставали всех, кто с ним был как-то связан», — объяснил юрист Денис Сизиков.

С одним банком разобраться удалось довольно быстро: запросил документы подтверждающие утерю паспорта и сняли с мужчины долговые обязательства. А с другими банками дело обстояло сложнее. Пришлось обращаться в ЦБ РФ.

«Два банка сопротивлялись долго. Мы направили обращение в ЦБ, там начали проверку, пока шла эта проверка МТС Банк очень активно названивал клиенту и предлагал с новым паспортом приехать, обещали разобраться в ситуации. Я ему конечно же запретил это делать. Через 30 дней проверки ЦБ РФ прислал ответ, исходя из которого банки признали, что моему клиенту никто кредитов не выдавал и всё это мошенническая схема. Один банк заявил, что произошел сбой, который сформировал кредит и отправил его коллекторам, а МТС Банк утверждал, что они сами стали жертвой мошенников. То есть мы разошлись с минимальными потерями и всё, никакой моральный ущерб клиенту никто не возместил за годы под давлением коллекторов», — рассказал юрист.

Центробанк сообщил, что оба банка в ответе ЦБ РФ указали, что направили соответствующую информацию об удалении данных о незаконных займах из кредитной истории Виктора Трофимова. В 2016 году коллекторы перестали беспокоить москвича. Но в 2024 году коллекторы снова стали названивать Виктору.

«Когда клиенту снова стали названивать по этим старым кредитам, он связался со мной. Я направил запросы и оказалось, что МТС Банк снова передал информацию о задолженности коллекторам, и они снова стали выбивать деньги за эти мошеннические кредиты», — объяснил юрист.

Юрист снова направил запрос в ЦБ РФ с просьбой разобраться. Сейчас они с клиентом ждут ответа из ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мошенники оформили кредит на два миллиона рублей по найденному в торговом центре паспорту.