Москва, 20 ноября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. В Доме кино в Москве днём 20 ноября завершилась церемония прощания с актрисой Светланой Светличной.

Директор Гильдии актёров Союза кинематографистов России Валерия Гущина в ходе церемонии зачитала телеграммы от президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.

Гроб с телом Светличной вынесли из Дома кино под аплодисменты.

Как передавало ИА Регнум, Светличная умерла 16 ноября в одной из столичных клиник на 84-м году жизни после продолжительной болезни. 20 ноября её похоронят на Троекуровском кладбище. Попрощаться с заслуженной артисткой прибыли коллеги и друзья.

Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам актрисы. Искренние, обаятельные героини Светличной завоевали высокое профессиональное и зрительское признание и обогатили отечественный кинематограф замечательными работами, отметил глава государства.

Светличная родилась 15 мая 1940 года в армянском Ленинакане (ныне — Гюмри). В 1963 году окончила ВГИК, обучаясь на курсе режиссёра Михаила Рома, и стала актрисой московского Театра-студии киноактёра.

Актриса наиболее известна по ролям в фильмах «Стряпуха» (1965), «Бриллиантовая рука» (1968), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Место встречи изменить нельзя» (1979). Всего она снялась в нескольких десятках кинокартин. В 1974 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.