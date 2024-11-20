Воронеж, 20 ноября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Участник спецоперации на Украине, прибывший на фронт из Воронежской области, защитил свои права после передачи его долга коллекторам. Об этом сообщает 20 ноября aif.ru.

Пока мужчина находился в зоне боевых действий, финансовое учреждение передало его долг коллекторам без уведомления о таком решении. Кроме того, участнику СВО не предоставили кредитные каникулы.

Коллекторы принялись звонить бойцу и присылать сообщения с угрозами. Тогда он обратился в Федеральную службу судебных приставов, и дело оказалось в суде.

Итогом судебного разбирательства стал штраф в отношении организации по взысканию долгов. Коллекторов оштрафовали на 60 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, предполагающий списание просроченных кредитов в размере до 10 млн рублей с некоторых участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в ВС РФ до 1 декабря 2024 года. Инициативу внесли в нижнюю палату парламента в июле.

Ранее президент Владимир Путин отметил важность контроля за соблюдением прав участников спецоперации и их семей.

В январе Путин заявил, что принял ряд решений, касающихся поддержки участников СВО. В частности, он поручил решить вопрос с кредитными каникулами и налоговыми льготами, упростить процесс сбора справок, обеспечить для бойцов психологическую помощь.