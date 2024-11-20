Москва, 20 ноября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Комитеты Госдумы должны обсудить вопрос целесообразности сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов при их поступлении в колледжи или техникумы, заявил 20 ноября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Global Look Press

«Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим», — сказал спикер.

Слова Володина приводит пресс-служба Государственной думы в своём Telegram-канале. Он отметил, что к обсуждению следует привлечь учителей, профильное министерство, родительское сообщество и экспертов.

Председатель палаты обратил внимание на излишнюю нагрузку, которую испытывают школьники в процессе обучения. По его словам, это сказывается на на состоянии учеников.

Володин подчеркнул, что в этом вопросе требуется разумный подход.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России могут измениться форматы проведения ОГЭ и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, соответствующие предложения уже начали обсуждаться.

После 2030 года экзамены планируют перевести в цифровой формат, при этом проверять бланки будут люди, поскольку эксперты полагают, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет выполнить такую работу.

16 ноября в Рособрнадзоре проинформировали, что в рамках совершенствования ОГЭ может быть внедрена 100-балльная система оценивания. В настоящее время результаты экзамена переводятся в стандартные оценки — от «двойки» до «пятёрки». В ведомстве уточнили, что внедрение 100-бальной системы станет целесообразным в рамках регламентации вопроса приёма на образовательные программы СПО по аналогии с поступлением в вузы по результатам ЕГЭ.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян подвергла критике существующую систему ЕГЭ. Она выразила мнение, что ЕГЭ является издевательством над нацией.