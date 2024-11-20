Москва, 20 ноября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Госдума на заседании 20 ноября приняла в первом чтении законопроект о введении рублёвых спецсчетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности.

Антон Новодережкин/ ТАСС

Документ был внесен на рассмотрение 429 депутатами, представителями всех фракций Госдумы.

Поправки вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Как передавало ИА Регнум, согласно законопроекту, иноагенты смогут открыть только один спецсчёт для зачисления денежных средств. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после снятия с них статуса иноагента. При отмене статуса у них будет 15 дней на снятие денег или перевод на другой банковский счёт.

Особый порядок выплат средств иноагентам коснётся доходов от произведений науки, литературы и искусства, исполнений и фонограмм, участия в программах на радио и телевидении, а также доходов от изобретений и товарных знаков.

Закон закроет лазейку для тех, кто использует полученные в России деньги для поддержки ВСУ, отмечал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Политолог Константин Симонов в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что данная мера обяжет вернуться в Россию тех иноагентов, которые уехали за рубеж, но продолжают зарабатывать деньги в стране. Однако если иноагент находится на территории России, у него не возникнет проблем, так как наличие статуса не означает невозможность открытия банковского счёта, уточнил эксперт.