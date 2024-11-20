Москва, 20 ноября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сдавшему квартиру и продавшим машину террористам.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

Так, до 22 февраля арест продлён Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову и Алишеру Касимову. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы — отец и два сына. Диловар был владельцем автомобиля Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления, сообщает «РИА Новости».

Указанный автомобиль он продал в феврале, однако страховой полис ОСАГО на него так и не переоформляли. Касимов же сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Свою вину он не признал, заявив, что не был в курсе планов жильцов устроить теракт в концертном зале.

19 ноября ИА Регнум передавало, что суд продлил срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» до 22 февраля, а также увеличил срок ареста его предполагаемых исполнителей.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В заполненный людьми концертный зал ворвалась группа террористов и открыла стрельбу, а затем устроила пожар.

В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»), в рамках которого арестованы 12 человек.