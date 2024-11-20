Москва, 20 ноября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В ходе международного форума «Диалог о фейках 2.0», было объявлено о создании Ассоциации по выявлению недостоверной информации. Соответствующий документ был подписан в рамках пленарного заседания форума. В подписании участвовали генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Валерий Шарифулин/ТАСС Генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов и генеральный директор АНО «Диалог» и «Диалог Регионы» Владимир Табак

«Сегодня тот день, когда мы подпишем меморандум о возникновении, создании, учреждении новой организации, в которой будут участвовать все. Это будут те страны, которые еще не охвачены организациями по проверке фактов, которые подчас выполняют всего лишь политическую миссию, иногда не имеют ничего общего с реальной, объективной проверкой фактов», — сказал накануне подписания Кондрашов.

По словам Табака, организация, кроме прочего, займется определением единых стандартов фактчекинга, будет проводить образовательную деятельность в этой сфере.

«В частности, уже разработан соответствующий курс по углубленному изучению фактчекинга на базе «Мастерской новых медиа», а также речь идет о внедрении эффективного инструментария для борьбы с фейками в первую очередь, IT-решения, во-вторых — о методологии»,— добавил глава АНО «Диалог».

Как передавало ИА Регнум, в августе на фоне вражеских действий в Курской, Белгородской и других пограничных областях, в ряде региональных «нейтральных» новостных каналов началась подозрительная активность: вбросы фальшивых новостей, нагнетание и запугивание читателей, явные провокации, написал журналист Андрей Зворыкин. Одним из ключевых методов ведения информационных войн является захват нейтральных пространств, добавил автор.