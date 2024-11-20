Москва, 20 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Правительство России завершило работу по формированию восьми национальных проектов технологического лидерства, сообщил 20 ноября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Он отметил, что деятельность проходила под председательством премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Правительство завершило работу по формированию восьми национальных проектов технологического лидерства. Мы провели большую работу с регионами, субъектами Российской Федерации, с деловыми кругами, с наукой и каждый проект пропустили через стратегическую сессию под председательством Михаила Владимировича», — сказал Мантуров.

Фрагмент их разговора приводит на своём сайте Кремль.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент РФ объявил, что в России до конца 2024 года будут запущены новые национальные проекты, в том числе в сфере технологического развития и суверенитета, которые станут мотором для всей экономики России. Глава государства отметил, что Россия должна добиться технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей её экономики.

Он подчеркнул, что в условиях дефицита кадров для России критически важно повысить производительность труда, которой можно достичь с помощью внедрения технологий, модернизации промышленных мощностей и их роботизации. Президент добавил, что РФ должна войти в число первых 25 стран мира по числу промышленных роботов к 2030 году.

7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В числе целей документа были указаны формирование устойчивой и динамичной экономики, достижение технологического лидерства России, а также проведение цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.