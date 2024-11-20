Вашингтон, 20 ноября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта стали невозможными после применения Киевом американских ракет ATACMS, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в своей статье для Weapons and Strategy (W&S).

Sgt. 1st Class/Andrew DicksonU. S. Army

«Идея использования ATACMS намеренно провокационная и используется администрацией действующего президента США Джо Байдена для блокирования переговоров между Украиной и Россией. Намерение Байдена — затянуть конфликт и сделать невозможным или почти невозможным заключение сделки для избранного президента Штатов Дональда Трампа«, — указано в статье.

При этом эксперт отметил, что применение этих ракет никак не скажется на развитии боевых действий в украинском конфликте.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Байден делает всё возможное, чтобы конфликт на Украине продолжался. По словам Пескова, свидетельством этого является и возможное решение Белого дома по ударам вглубь российской территории.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксеном признался, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России.

Украинская армия использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по Брянской области. Об этом 19 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.