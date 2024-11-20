Москва, 20 ноября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» должна оказывать платные космические услуги, тогда сформируется рынок таких услуг. Об этом заявил президент Владимир Путин 20 ноября на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Кремле.

Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам президента, рынок космических услуг необходим, так как в противном случае «никаких денег бюджетных не хватит». Все ведомства, добавил он, хотят тратить как можно меньше и бесплатно, а значит, за счёт бюджета, получать услуги от Роскосмоса.

«Если сами будут платить, то будут рационально пользоваться этими услугами, а Роскосмос будет иметь рынок», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Мантуров согласился, что услуги следует монетизировать с учётом внесения изменений в закон о космической деятельности. Это будет касаться всех ведомств, чтобы у каждого формировался бюджет, добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что коммерческий космический рынок на сегодняшний день активно развивается. Практически все отрасли пользуются услугами дистанционного зондирования Земли.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов доложил Путину о ходе реализации национального проекта «Развитие космической деятельности». Он подчеркнул, что космос в настоящее время играет особую роль в экономике, обороноспособности и развитии всех отраслей промышленности. Темпы роста мировой космонавтики намного выше, чем темпы роста мирового ВВП, отметил руководитель госкорпорации.

В октябре 2023 года Путин на совещании с правительством поручил разработать и утвердить нацпроект по развитию космической отрасли до 1 июля 2024 года, нацеленный на формирование мощной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов.

В начале 2024 года президент поручил включить в нацпроект создание и запуск малых космических аппаратов. На базе образовательных учреждений России должна быть создана сеть наземных исследовательских комплексов, ориентированных на работу с такими аппаратами.