Люберцы, Московская область, 20 ноября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве пятимесячной девочки возбудили в Люберцах, подозреваемый — отец ребёнка, сообщает 20 ноября пресс-служба Главного следственного управления РФ по Московской области.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

По данным следствия, накануне в одной из квартир 28-летний мужчина до смерти избил девочку, которая долго плакала. Он нанёс ей множественные удары в область головы.

«Причиной агрессивного поведения мужчины явился длительный плач ребёнка», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и изберут меру пресечения. Задержанный — гражданин Таджикистана, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Новосибирске задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве бывшей свекрови и покушении на убийство своего 11-летнего сына. Женщина напала на них с ножом в ходе ссоры. Пожилая женщина скончалась на месте от ранения в шею, а мальчик смог вырваться, убежать из квартиры и позвать на помощь отца, проживающего в соседнем доме. Мужчина вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию.