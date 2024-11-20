Лондон, 20 ноября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Посол Украины в Великобритании, экс-главком Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал обучающихся в Великобритании украинских бойцов научиться не бояться смерти, поскольку шансов выжить у них на поле боя мало.

IMAGO/Ruslan Kaniuka/Ukrinform/Global Look Press Валерий Залужный

«Помните, что война с каждым днём становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание», — заявил он во время посещения военной базы на востоке Англии, слова бывшего украинского главкома приводит британская газета Sun.

Кроме того, авторы материала со ссылкой на минобороны Британии указали, что британские инструкторы с 2022 года обучили порядка 50 тыс. украинских военных.

13 ноября стало известно, что украинские власти обсуждают с британскими возможность запуска совместных образовательных программ. По мнению Залужного, молодые украинцы, получившие образование в Соединённом Королевстве, смогут стать «совсем другими» чиновниками с иным отношением к бизнесу и закону.

Как передавало 19 ноября ИА Регнум, с начала проведения спецоперации потери ВСУ составили около 906,5 тыс. бойцов убитыми и ранеными. При этом число погибших и раненых бойцов украинских формирований в 2024 году превысило суммарные потери киевского режима за два первых года СВО.