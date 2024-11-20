Нью-Йорк, США, 20 ноября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Лидеры стран — участниц саммита «Большой двадцатки» (G20) не обращали внимание на действующего президента США Джо Байдена, демонстрируя больший интерес к избранному президенту Штатов Дональду Трампу. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

IMAGO/Leco Viana/Global Look Press Джо Байден

«Ностальгирующий Байден исчезает из поля зрения на переговорах с мировыми лидерами. Выступая в последний раз на саммите «Группы 20» в Бразилии, он лоббировал свои внешнеполитические цели, несмотря на то, что другие лидеры отвлекли от него внимание и показали, что готовы двигаться дальше без него», — указано в публикации.

Уточняется также, что многие мировые лидеры уже переключили своё внимание на администрацию Трампа.

Помимо этого, американский президент не попал на общую фотографию лидеров G20. В Белом доме это объяснили некими логистическими проблемами. В то же время NYT пишет, что накануне этого Байден беседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо возле пальмы и банально не успел подойти на общее фото.

Саммит лидеров G20 проходил 18–19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как передавало ИА Регнум, представители стран G20 на саммите в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию. Участники мероприятия, в частности, выступили за создание свободного от ядерного оружия мира, высказали обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, приветствовали конструктивные инициативы в решении украинского кризиса, договорились о важности внедрения прогрессивного налогообложения. Байден в ходе своего выступления в джунглях Амазонки в Бразилии развернулся и ушёл в лес.