Москва, 20 ноября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Мобильному оператору «ГПБ Мобайл» исполняется четыре года, и он объявляет о запуске новой акции, в рамках которой абоненты смогут получить безлимитный трафик в мессенджерах, соцсетях и при просмотре видеоконтента.

«ГПБ Мобайл» запускает акцию для абонентов в честь своего четырехлетия

Акция действует для новых клиентов, которые оформят тарифы «Действуй» или «Побеждай» и внесут абонентскую плату в период с 18 ноября по 18 декабря 2024 года. Безлимитный трафик подключится автоматически на следующий день и будут действовать в течение 4 месяцев при условии внесения абонентской платы. По окончании срока действия безлимитных опций абоненты смогут подключить их самостоятельно на стандартных условиях в мобильном приложении «ГПБ Мобайл».

С подробной информацией об организаторе акции, о правилах и сроках её проведения можно ознакомиться по ссылке.

В настоящее время оформить подключение к мобильному оператору можно уже в 55 регионах России.

В этом году была запущена многоступенчатая система защиты «Цифровой иммунитет». Она включает в себя ряд сервисов, предназначенных для защиты клиентов от спама и мошеннических атак.

Кроме того, среди ключевых продуктовых новинок 2024 года — запуск роуминговых опций. Теперь абоненты могут без труда управлять ими через мобильное приложение «ГПБ Мобайл», что значительно упрощает поездки за границу и позволяет оставаться на связи.

В мае для улучшения качества обслуживания мобильным оператором был запущен собственный контактный центр, который предоставляет возможность абонентам быстро и эффективно решать вопросы, связанные с обслуживанием.

В этом году оператор в четвертый раз подряд был удостоен награды за лучшую программу лояльности среди телекоммуникационных компаний по версии Loyalty Awards Russia. Программа включает в себя ряд преимуществ для клиентов Газпромбанка. В августе программа лояльности была усилена дополнительными преимуществами для новых держателей карт UnionPay Газпромбанка: теперь они получают 1 ГБ в роуминге в подарок.

Кроме того, «ГПБ Мобайл» активно развивает экосистемные продукты и в сентябре стал частью сервиса «Привилегии» от Газпромбанка. Теперь клиенты сервиса «Привилегии «Плюс» получают дополнительные 10 ГБ ежемесячно к любому тарифу из линейки #РАЗУМНЫЙВЫБОР или тарифу «Без границ», а пользователи «Привилегии «Премиум» могут наслаждаться бесплатной связью на ежемесячном тарифе «Действуй».

Наконец, в октябре «Газпромбанк Мобайл» и Т2 подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, который создаст возможности для реализации ряда инновационных проектов, направленных на расширение услуг для клиентов и повышение их безопасности.

«Четыре года назад мы сделали первый шаг на пути к созданию оператора мобильной связи и сегодня можем с уверенностью сказать, что у нас сформировалось четкое понимание основных приоритетов — это создание уникальных продуктов на стыке телекоммуникационных и банковских услуг, а также защита наших клиентов от мошенников. В честь дня рождения мы запускаем акцию и дарим безлимит на самые важные сервисы», — отметила генеральный директор «Газпромбанк Мобайл» Анастасия Спешилова.

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