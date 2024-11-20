Монтевидео, 20 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. С Российским футбольным союзом (РФС) достигнута договорённость о проведении товарищеского матча между сборными России и Уругвая, заявил президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press

«Переговоры с РФС продолжаются. Есть договорённости организовать товарищеский матч в ноябре 2025 года. Однако никакие документы и соглашения не подписаны», — сказал он в беседе с корреспондентом Sport24.

В 2024 году российская сборная сыграла пять матчей, одержав победу над Сербией со счётом 4:0, Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября футбольный агент Тимур Гурцкая информировал, что сборная России в 2025 году может провести товарищеские матчи с несколькими национальными командами. С высокой вероятностью игры состоятся с Нигерией, Эквадором и Венесуэлой. Также рассматриваются варианты встречи с Уругваем или Колумбией.

15 ноября национальная команда одержала победу над командой Брунея в товарищеском матче. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 11:0. Эта победа стала крупнейшей в истории сборной России. До этого самая крупная победа была одержана в июне 2019 года в матче против команды Сан-Марино — 9:0.

9 октября сборная России отказалась от футбольного матча с Пакистаном. Отмечалось, что российская сторона, приняв во внимание сроки начавшегося учебно-тренировочного сбора, решила игру не проводить. В том же месяце стало известно об отказе сборной Таджикистана сыграть с российской командой. Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев объяснил это несовпадением планов.