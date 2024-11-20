Москва, 20 ноября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Совет Федерации (СФ) одобрил закон об увеличении штрафов за подделку миграционных документов.

Belkin Alexey/Global Look Press

Члены Совета Федерации проголосовали за закон, устанавливающий повышенные штрафы для юридических лиц за изготовление или оборот поддельных миграционных документов. Сумма взыскания составит от 5 млн до 10 млн рублей с конфискацией орудия правонарушения. За повторное преступление — от 10 млн до 60 млн рублей.

Вместе с этим ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождения от обязанности, а также подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу и сбыт. Максимальный штраф за данные деяния устанавливается в размере 80 тыс. рублей, а за рецидив — до 200 тыс. рублей.

Кроме того, как передает «РИА Новости», устанавливается административная ответственность и для госучреждений. Причиной может стать нарушение требований при проведении экзамена по русскому языку как иностранному, а также непредставление или несвоевременное представление сведений в федеральную информационную систему.

18 ноября депутаты Госдумы предложили правительству принять комплекс из 10 «незамедлительных» мер в сфере миграции. Как ранее сообщало ИА Регнум, предлагается проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от работы, а также ввести устную часть экзамена по русскому языку для мигрантов.