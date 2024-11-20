Совфед одобрил закон о штрафах за подделку документов для миграции
Совфед одобрил закон о штрафах до ₽60 млн за подделку документов для миграции
Москва, 20 ноября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Совет Федерации (СФ) одобрил закон об увеличении штрафов за подделку миграционных документов.
Члены Совета Федерации проголосовали за закон, устанавливающий повышенные штрафы для юридических лиц за изготовление или оборот поддельных миграционных документов. Сумма взыскания составит от 5 млн до 10 млн рублей с конфискацией орудия правонарушения. За повторное преступление — от 10 млн до 60 млн рублей.
Вместе с этим ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождения от обязанности, а также подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу и сбыт. Максимальный штраф за данные деяния устанавливается в размере 80 тыс. рублей, а за рецидив — до 200 тыс. рублей.
Кроме того, как передает «РИА Новости», устанавливается административная ответственность и для госучреждений. Причиной может стать нарушение требований при проведении экзамена по русскому языку как иностранному, а также непредставление или несвоевременное представление сведений в федеральную информационную систему.
18 ноября депутаты Госдумы предложили правительству принять комплекс из 10 «незамедлительных» мер в сфере миграции. Как ранее сообщало ИА Регнум, предлагается проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от работы, а также ввести устную часть экзамена по русскому языку для мигрантов.