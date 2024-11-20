Москва, 20 ноября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, каким будет проект «Зима в Москве». По его словам, как и его летний предшественник «Лето в Москве», он придет в каждый район и предложит большой выбор активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

«Вместе мы наполнили лето яркими впечатлениями, интересными знаниями, добрыми делами. Поэтому решили продолжить и объединили все зимние фестивали в единый проект «Зима в Москве», — отметил мэр.

Всего в рамках цикла «Зима в Москве» будет работать свыше 1,9 тысячи площадок. В проект органично войдут крупнейшие зимние фестивали «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие» и многие другие. Город подготовил 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, где можно организовать концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие мероприятия для москвичей.

Лейтмотивом проекта «Зима в Москве» станут традиции нашей страны, которые бережно сохраняются из поколения в поколение. Благодаря «Голубому огоньку», танцам на фоне ретродекораций, фестивалю советских художественных и мультипликационных фильмов, лыжной ретрогонке и другим мероприятиям горожане и туристы смогут вспомнить знакомые с детства ощущения прихода главного праздника зимы.

Волшебную атмосферу в городе создаст и новогодняя иллюминация. Это более 4,5 тысячи световых конструкций и ярких арт-объектов, а также около тысячи сверкающих огнями елок. Помимо этого, пройдут два красочных фестиваля. «Город света» превратит знакомую архитектуру и фасады зданий в сказочные полотна благодаря мэппингу и видеоконтенту, а фестиваль «Снег и лед» порадует медиаинсталляциями и ледяными скульптурами.

К проекту «Зима в Москве» приглашают присоединиться представителей бизнеса и некоммерческих организаций. Желающие заявить о своем бренде и получить возможности продвижения своего дела могут принять участие в спецпроекте «Заходи на огонек!». Для этого предпринимателям из сферы общественного питания, торговли, гостиничного бизнеса и услуг необходимо организовать интересное мероприятие или специальное предложение для клиентов, украсить площадку или торговую точку в зимнем стиле.

На многих фестивальных площадках будут работать «Домики добра» проекта «Москва помогает», где организуют сбор открыток и подарков для участников специальной военной операции (СВО) и ребят из новых регионов. Среди других благотворительных проектов — «Добрая елка», «Исполни желание», «Город неравнодушных» и другие.

«Мы хотим, чтобы «Зима в Москве» подарила праздник, наполненный теплом и уютом, стала отличной возможностью сохранять активность, творить добро и помогать друг другу. Огромное внимание уделим участникам СВО и членам их семей, которые получат билеты на катки и детские елки», — подчеркнул Сергей Собянин.

Одной из флагманских площадок зимнего проекта станет Болотная площадь, где будет работать маркет волшебства «Сделано в Москве» с ярмаркой товаров, фудкортом, катком и сказочным поездом вокруг него.

Одним из центров культурной программы «Зимы в Москве» станет кинопарк «Москино». Гостей ждут иммерсивные семейные шоу. Можно будет посетить винтажную фотозону фестиваля «Московское чаепитие», каток, прокатиться на лыжной и тюбинговой трассах и побывать на праздничной ярмарке «Путешествия в Рождество» с квестами, мастер-классами, творческими выступлениями и другими развлечениями.

Проект стартует 1 декабря. Однако начало работы лыжных трасс и других объектов будет зависеть от погодных условий.