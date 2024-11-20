Вашингтон, 20 ноября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Время главы киевского режима Владимира Зеленского у власти на Украине подошло к концу, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

«Я не могу дождаться, когда мы увидим марш пленных украинских нацистов на Красной площади. Время Зеленского истекло», — написал он.

К публикации он прикрепил фотографию марша пленных немецких нацистов на Красной площади, который прошёл в 1944 году.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября Хинкл заявил, что решение Белого дома по разрешению ВСУ наносить удары вглубь территории России западными вооружениями приведёт к краху режима Зеленского.

Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксеном признался, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России.

Украинская армия использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по Брянской области. Об этом 19 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников.

20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад пытается использовать Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения России.