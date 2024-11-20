Москва, 20 ноября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой, сообщила 20 ноября пресс-служба Кремля.

Артем Геодакян/ТАСС Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера

Стороны обсудили противодействие террористическим угрозам в республике. Путин подтвердил готовность России продолжать содействие в укреплении экономики, суверенитета и безопасности ЦАР. Туадера поблагодарил за помощь.

«С российской стороны подтверждена готовность продолжить содействие ЦАР в вопросах укрепления национальной экономики, суверенитета и безопасности страны. Фостен Арканж Туадера выразил признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь», — сказано в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Как передавало ИА Регнум, в июле Совет Безопасности ООН постановил отменить оружейное эмбарго в отношении ЦАР, введённое в 2014 году. Постпред России при ООН Василий Небензя приветствовал это решение.

В апреле Туадера предложил разместить на востоке страны российскую военную базу. Он также заявил, что российские специалисты помогли подготовить в ЦАР более 10 тысяч военнослужащих.

В ходе работы форума «Армия-2024» в августе министр обороны России Андрей Белоусов провёл встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали, ЦАР, на которых обсуждались перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере, сообщала пресс-служба ведомства.