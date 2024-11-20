Оттава, 20 ноября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. В Канаде полиция обнаружила на дне озера обломки НЛО, который сбил американский истребитель над озером Гурон в приграничье США и Канады, сообщает местный телеканал CTV News.

U. S. Air Force/Global Look Press

«После сообщений о неопознанных воздушных объектах в районе Великих озер и в других частях Северной Америки Королевская канадская конная полиция при поддержке вооруженных сил Канады провела многочисленные поисковые операции», — сказано в материале.

Восьмиугольный объект со свисающими тросами заметили над Гуроном 12 февраля 2023 года. Истребитель F-16 выпустил в него две ракеты, после этого обломки НЛО опустились в воду. На протяжении четырёх дней их искала Королевская канадская конная полиция и американская береговая охрана. 16 октября поисковая операция была прекращена из-за ухудшившейся погоды.

Согласно результатам анализа, найденные обломки не представляют угрозы национальной безопасности страны.

В августе ИА Регнум передавало, что пилоты Boeing 747 сняли на видео неопознанный летающий объект во время рейса из Саудовской Аравии в Нигерию. Соответствующие видеокадры опубликовал командир корабля Рууда Ван Пангемананау себя на YouTube-канале.

В декабре прошлого года в Лос-Анджелесе наблюдатели за самолётом действующего президента США Джо Байдена обратили внимание на находившееся рядом НЛО. Другой очевидец предположил, что попавший на видео объект мог быть воздушным шаром.