Дмитров , Московская область, 20 ноября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. В Московской области мужчина случайно устроил пожар в собственном доме и в панике выбежал на улицу. В спешке он забыл, что в одной из комнат спит его пожилая мать. Пенсионерка погибла, а мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, сообщил ИА Регнум источник.

Следственный комитет РФ

54-летний житель Дмитрова Сергей В. (имя изменено) решил высушить свои спортивные штаны над включенной газовой плитой, а сам ушёл в другую комнату чинить радиоприёмник. Спустя некоторое время Сергей почувствовал запах гари. Сергей пробовал потушить пожар водой, но пламя уже перекинулось на мебель.

«Запаниковав, Сергей выбежал на улицу и стал просить помощи у прохожих. В спешке мужчина забыл, что дома в спальне осталась его престарелая мама. Незадолго до начала пожара она легла подремать. Вспомнив о матери, Сергей попытался забежать в дом, чтобы спасти её, однако огонь распространился по всей площади постройки, и попасть внутрь было уже невозможно», — рассказал источник.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В одной из комнат спасатели обнаружили тело женщины. Инцидент произошел еще в декабре 2022 года. Почти два года следователи изучали обстоятельства произошедшего и пришли к выводу, что в действиях Сергея есть состав преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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