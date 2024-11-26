Санкт-Петербург, 26 ноября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Более 900 молодых специалистов из российских регионов и дружественных стран вышли в финал Чемпионата по профмастерству «Профессионалы». С 26 по 30 ноября мероприятие, ставшее самым масштабным в системе среднего профессионального образования, пройдёт в Санкт-Петербурге.

Telegram/Профессионалы

«Президент Владимир Путин поставил национальную цель — реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Одним из способов поддержать школьников, студентов колледжей и молодых специалистов, уже обладающих компетенциями, нужными реальному сектору экономики, становится чемпионат «Профессионалы», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В этом году чемпионат объединил более 100 тысяч участников, а финалистами стали те, кто наиболее достойно проявил себя на региональных этапах. Молодые специалисты продемонстрировали высокий уровень владения рабочими профессиями, выполнили творческие задания и показали неординарные подходы к решению различных задач. А проявить себя им помог федеральный проект «Профессионалитет».

«В современном мире рабочие профессии играют ключевую роль в развитии экономики. От того, насколько квалифицированными будут специалисты, зависит успех различных отраслей промышленности, строительства, энергетики и многих других сфер. Участники чемпионата «Профессионалы» получают шанс продемонстрировать своё мастерство и заявить о своих способностях на всю страну», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Telegram/Профессионалы

В основной возрастной категории примут участие студенты колледжей и техникумов, а также молодые специалисты предприятий. Среди юниоров свои навыки покажут школьники от 14 лет.

Одним из финалистов чемпионата стала победитель регионального этапа по компетенции «Лечебная деятельность (Фельдшер)» Ольга Климакова. Подготовиться к соревнованиям студентке помогли её преподаватели из Чукотского многопрофильного колледжа и врачи Чукотской окружной больницы.

«В этом году Чукотка впервые примет участие в соревновательной программе финала чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Лечебная деятельность (Фельдшер)». Это очень значимое событие для нашего региона. Мы гордимся успехами нашей конкурсантки, которой представилась возможность продемонстрировать своё мастерство и заявить о своих способностях на всю страну», — отметила и. о. начальника департамента образования и науки региона Татьяна Русина.

К финалу уже готова и жительница Новгородской области Дарья Захарова. Она будет представлять регион в компетенции «Поварское дело».

«Этот конкурс для меня — возможность преодолеть свои границы, показать, на что я действительно способна. Побороть себя означает пройти через множество испытаний, отказаться от привычного комфорта ради мечты. Я оставила работу, которую любила, чтобы посвятить себя новому вызову, и ни разу об этом не пожалела. На моём пути было немало трудностей, но я горжусь тем, что сумела их преодолеть. Моя цель — войти в тройку лучших и доказать себе, что все усилия были не напрасны», — отмечает Дарья.

Проверкой на прочность чемпионат «Профессионалы» называет ещё одна финалистка — победитель регионального этапа в компетенции «Дошкольное воспитание» Юлиана Шумейко. К соревнованиям студентка Бийского педагогического колледжа имени Д. Кузнецова готовится вместе с экспертом-наставником.

«Чемпионат даёт возможность каждому участнику проверить свои силы, научиться ставить цели и задачи, организовать себя, видеть свои слабые и сильные стороны и работать над их совершенствованием», — говорит Юлиана.

Ещё одно преимущество участия в чемпионате «Профессионалы» — возможность получить стажировку на базе предприятий-партнёров или даже трудоустроиться. Такой шанс есть у лучших конкурсантов турнира. А победители и призёры, помимо этого, получат ещё и денежные премии. Для занявших первые места в чемпионате вознаграждение составит 300 тысяч рублей. За второе и третье места вручат по 200 и 100 тысяч рублей.

Кроме того, для ребят предусмотрена и деловая программа. Она включает проектные сессии, панельные дискуссии, круглые столы, научно-практические конференции, мастер-классы и другие тематические события.

Мероприятия, объединённые темой «Новые возможности для молодёжи страны», состоятся 27 ноября, а 28 ноября представители экспертного сообщества обсудят системные решения для развития профессионалов. Темой завершающего дня чемпионата станет консолидация усилий для обеспечения кадрового суверенитета России.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 году и стал логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования, которая с 2019 года ведётся по нацпроекту «Образование». Федеральный проект нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями экономики.

Чемпионат «Профессионалы» — часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, которое направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие российские компании. В 2024 году участниками движения стали более 500 тысяч человек.