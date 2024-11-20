Окуловка, Новгородская область, 20 ноября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Жителей посёлка Котово в Окуловском районе Новгородской области перевезли в пункты временного размещения после ночной атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Андрей Никитин 20 ноября в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он рассказал, что провёл в Окуловке заседание, посвящённое ликвидации последствий налёта. В посёлке Котово работают экстренные службы, в том числе группы разминирования, сотрудники МЧС и Росгвардии.

«Жители посёлка размещены в пунктах временного пребывания в городе Окуловке. Они обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места», — сказал Никитин.

По окончании работ жители Котово смогут вернуться в дома, это произойдёт, вероятно, ещё до конца дня. Люди в посёлке не пострадали, некоторых пожилых и инвалидов на всякий случай поместили под наблюдение врачей, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили над девятью областями 44 украинских дрона. Новгородская область подверглась самому массированному налёту, там сбили 20 БПЛА.