Уфа, 20 ноября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после того, как две девочки из Уфы пострадали во время развлекательного квеста, где, по их-заявлению, аниматор применил к ним электрошокер. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК России по Башкирии.

СУ СК России по Башкортостану

По данным следствия, днём 16 октября компания из шести несовершеннолетних девочек принимала участие в квесте. Во время игры две школьницы были травмированы. Следственный комитет предварительно установил, что аниматор применял к ним электрошокер и физическую силу, после чего одной из школьниц понадобилась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«На месте проведения квеста работают следователи Следственного комитета, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются несовершеннолетние участники, руководство и работники организации», — сообщают в ведомстве.

Пострадавшим девочкам планируют назначить судебно-медицинскую экспертизу. Также следователи дадут оценку действиям организаторов игры и безопасности самого квеста.

По информации Telegram-канала Mash, в хоррор-квест под названием «Судная ночь» актёр, участвовавший в представлении, также таскал девочек за волосы. Одну из них ударил головой о стену, после чего её госпитализировали с подозрением на перелом носа.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 11 ноября работник московского квеста «Последняя экскурсия» выстрелил в шею участнице игры. 19-летнюю Полину госпитализировали с огнестрельным ранением.

6 сентября в Госдуме предложили полностью запретить хоррор-квесты. За последние несколько лет выявили более 9 тыс. нарушений при проведении подобных мероприятий. Ведутся расследования порядка 30 уголовных дел.