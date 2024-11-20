Москва, 20 ноября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе, документ вводит штрафы до 5 млн рублей.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пользу указанного решения проголосовали 162 сенатора. Один член Совет Федерации не поддержал закон. Воздержавшихся от голосования не было.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала запретить движение чайлдфри законодательно. При этом она подчеркнула, что государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.

12 ноября Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри. Авторами документа выступили Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также группа из депутатов нижней палаты парламента и сенаторов. В сентябре Володин уточнял, что решение женщины отказаться от родов не подпадает под законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.

В соответствии с этим законом, административный штраф за пропаганду чайлдфри для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

В случаях, когда идеология чайлдфри распространяется через СМИ или интернет, размер штрафа для граждан составит уже до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — до 400 тыс. рублей, а для юридических — до 4 млн рублей.

Помимо этого, если пропаганда велась среди несовершеннолетних с использованием Сети, то штраф для граждан вырастет до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, для юридических — до 5 млн рублей.

В октябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты своего опроса, согласно которому около 44% россиян одобряют введение штрафов за пропаганду идеологии чайлдфри. При этом 48% высказались против.