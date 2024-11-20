Петропавловск-Камчатский, 20 ноября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Более 120 рейдов по выявлению нелегальных мигрантов прошло в Камчатском крае в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов, отвечая на вопросы жителей региона.

Максим Слуцкий/ТАСС Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

«Занимаю принципиальную позицию в данном вопросе — это недопустимо и должно жёстко пресекаться, вплоть до выдворения нелегальных мигрантов. Правительство Камчатского края работает совместно с правоохранительными органами и миграционной службой для выявления и пресечения подобных нарушений», — отметил Солодов.

Ранее губернатор Камчатки также поддержал идею трудоустройства иностранцев в России через механизм приглашения от работодателя.