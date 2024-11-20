Рогов сообщил об ударе ВС РФ по детонаторному заводу «Импульс» под Сумами
Украина, 20 ноября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Российские беспилотники «Герань» нанесли удар по украинскому оборонному заводу «Импульс» в Сумской области. Об этом сообщил 20 ноября в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, после удара на стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся по меньшей мере два часа. Взрывы были видны с расстояния в 33 километра, из города Глухова, добавил Рогов и прикрепил к сообщению фотографии взрывов.
Он напомнил, что в январе по Шосткинскому заводу «Импульс» был нанесён удар не менее чем шестью ракетами Х-59.
Завод относится к предприятиям, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Только «Импульс» на подконтрольной Киеву территории производит средства взрывания: капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры, патроны, боеприпасы для автоматических и подствольных гранатомётов, электровоспламенители и другую продукцию.