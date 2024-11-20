Украина, 20 ноября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Российские беспилотники «Герань» нанесли удар по украинскому оборонному заводу «Импульс» в Сумской области. Об этом сообщил 20 ноября в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Александр Гальперин/РИА Новости

По его словам, после удара на стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся по меньшей мере два часа. Взрывы были видны с расстояния в 33 километра, из города Глухова, добавил Рогов и прикрепил к сообщению фотографии взрывов.

Он напомнил, что в январе по Шосткинскому заводу «Импульс» был нанесён удар не менее чем шестью ракетами Х-59.

Завод относится к предприятиям, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Только «Импульс» на подконтрольной Киеву территории производит средства взрывания: капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры, патроны, боеприпасы для автоматических и подствольных гранатомётов, электровоспламенители и другую продукцию.