Москва, 20 ноября, 2024, 09:45 — ИА Регнум. В России не принимали никаких решений о создании нового федерального округа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«В настоящий момент никаких решений на этот счёт не принималось», — сказал Песков в интервью 16-летней журналистке из Луганска Фаине Савенковой, проходящей практику в «РИА Новости».

По словам представителя Кремля, вернувшиеся в состав России ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области нуждаются в «специальном обращении в ручном режиме», пока идёт спецоперация. Этим постоянно занимаются и федеральные власти, и руководство новых регионов, добавил он.