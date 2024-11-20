Самара, 20 ноября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Международный аэропорт Курумоч под Самарой работает штатно после попытки украинских беспилотников атаковать регион. Об этом сообщили 20 ноября журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

Егор Алеев/ТАСС

«Аэропорт работает штатно, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет», — заявили в аэропорту.

Как сообщало ИА Регнум, утром средства ПВО перехватили и уничтожили над Самарской областью шесть БПЛА. Пострадавших нет.