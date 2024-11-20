Калининград, 20 ноября, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России задержала гражданина ФРГ, которого подозревают в причастности к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года. Об этом сообщили 20 ноября Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Германии <…> 1967 г. р., проживающего по адресу: Гамбург, Кройцбургер штрассе, д. 42, причастного к подрыву в марте 2024 г. с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде», — отметили в ведомстве.

Его задержали после очередного въезда в Калининградскую область с территории Польши. В ФСБ полагают, что гражданин ФРГ прибыл в РФ для совершения диверсии на объектах энергетики. Сотрудники ведомства обнаружили в его машине 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества.

По информации ФСБ, задание и компоненты для диверсии он получил от гражданина Украины, который имеет вид на жительство в ФРГ и также проживает в Гамбурге. Против задержанного ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда взрывчатых веществ»). Его поместили под стражу.

Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают других лиц, оказывавших содействие задержанному.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года в Калининграде Федеральная служба безопасности задержала двоих сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины за шпионаж на российско-литовском участке госграницы и попытку выкрасть ребёнка.

В декабре 2023 года ФСБ задержала жителя Калининградской области, подозреваемого в госизмене. В ведомстве заявили, что по заданию украинских спецслужб он организовал диверсии в 15 регионах России. Задания от украинского куратора мужчина получал через интернет-мессенджеры.

В феврале 2024 года сотрудники ФСБ задержали в Воронеже 25-летнего гражданина Белоруссии, который по заданию украинских спецслужб поджёг в Туле тяговую электроподстанцию городских электросетей.