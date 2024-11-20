ДНР, 20 ноября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Штурмовые группы ВСУ, в составе которых есть наёмники из Польши и других стран, действуют на кураховском направлении (ДНР). Об этом сообщил журналистам российский снайпер с позывным Светлый.

Ppe/Global Look Press

Боец служит в составе 150-й дивизии Вооружённых сил России.

«Поляков больше всего, есть и немцы. Их инструкторы заходят на позиции к ВСУ, но как начинаем их «душить» — отступают. А вэсэушники остаются», — сказал снайпер, которого цитирует «РИА Новости».

Светлый уточнил, что российские военные также вступали в бой с отрядами, которые состояли исключительно из польских наёмников. Боец отметил, что у них была своя форма с шевронами, отличающимися от ВСУ. Снайпер добавил, что этим наёмникам не удалось сбежать с поля боя.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что российские военные прорвались в Курахово. Позже появилась информация, что подразделения ВСУ в Курахово взяты в клещи и отрезаны от основных сил и линий снабжения.

17 ноября российские военные взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения украинских войск, дислоцированных в городе Курахово. Вследствие этого ВСУ начали предпринимать попытки подвозить подкрепление и продовольствие по просёлочным дорогам, но безуспешно.

российские штурмовики в ходе освобождения населённых пунктов на кураховском направлении окружают группы военных ВСУ, используя тактику «волчьей охоты». Бойцы разбиваются на мелкие отряды и окружают противника, чтобы загнать его в ограниченное пространство.

20 ноября появились панорамные кадры из Курахово, где идут ожесточенные бои. Обстановку в городе сняли дроны.