Каракас, 20 ноября, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто резко отреагировал на утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в июле на президентских выборах в Венесуэле победил оппозиционер Эдмундо Гонсалес.

MIGUEL GUTIERREZ/ЕРА/ТАСС Эдмундо Гонсалес

Он напомнил о народной поговорке: нельзя вернуться, раз сделался посмешищем.

«Однако Блинкен, признанный враг Венесуэлы, настаивает на том, чтобы сделать это снова, теперь уже с Гуайдо 2.0, поддерживаемым фашистами и террористами, подчиняющимися избитой политике США», — написал Хиль 19 ноября в Telegram-канале.