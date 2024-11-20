Глава МИД Венесуэлы резко отреагировал на слова Блинкена о Гонсалесе
Глава МИД Венесуэлы Пинто раскритиковал Блинкена за слова о Гонсалесе
Каракас, 20 ноября, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто резко отреагировал на утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в июле на президентских выборах в Венесуэле победил оппозиционер Эдмундо Гонсалес.
MIGUEL GUTIERREZ/ЕРА/ТАСС
Эдмундо Гонсалес
Он напомнил о народной поговорке: нельзя вернуться, раз сделался посмешищем.
«Однако Блинкен, признанный враг Венесуэлы, настаивает на том, чтобы сделать это снова, теперь уже с Гуайдо 2.0, поддерживаемым фашистами и террористами, подчиняющимися избитой политике США», — написал Хиль 19 ноября в Telegram-канале.