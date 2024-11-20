Вашингтон, 20 ноября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Визит президента РФ Владимира Путина в Индию указывает на провал попыток Запада изолировать Россию на международной арене, написало агентство Bloomberg.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

В статье уточняется, что российский лидер планирует посетить это государство впервые после начала специальной военной операции на Украине.

«[Поездка Путина] является ещё одним признаком того, что усилия [западных стран] во главе с США по его изоляции в мире терпят неудачу», — отмечают авторы публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что Владимир Путин собирается посетить Индию. В Нью-Дели президент РФ встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Песков уточнил, что поездка состоится очень скоро, но конкретная дата визита пока не определена.

В июле состоялся первый официальный визит Моди в Россию после его вступления в должность премьер-министра Индии в третий раз. Тогда он заявил, что обе страны за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранения, инвестиций, туризма.

В сентябре Путин встретился с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Кумаром Довалом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Во встрече также принимал участие секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В октябре Моди вновь приехал в Россию, чтобы принять участие саммите государств БРИКС. Путин тепло поприветствовал индийского премьер-министра в ходе их двусторонней встречи, политики обнялись. Президент России поблагодарил Моди за визит в Казань, где проходил саммит.