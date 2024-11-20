При освобождении населённых пунктов на кураховском направлении российские штурмовики применяют тактику «волчьей охоты». Это когда бойцы разбиваются на мелкие группы и по подземным турелям загоняют противника в ограниченное пространство, постепенно сужая кольцо. То, как это происходило в реальных условиях, продемонстрировал на видеокадрах Минобороны командир штурмового отряда с позывным Борз. Обсуждением такого известия ознаменован 1000-й день специальной военной операции на Украине.

ИА Регнум Боец СВО

Курахово в Донецкой Народной Республике в настоящее время оккупировано Вооруженными силами Украины (ВСУ), и сейчас там идут ожесточённые бои. Ранее появились панорамные кадры, на которых видна обстановка в городе. На видео с воздуха зафиксированы разрушения, но большинство многоэтажных домов уцелели.

С тактикой «волчьей охоты» у боевиков не остаётся шансов, мы предлагаем им сдаться, подчеркнул Борз. Он также пояснил, что во время боевых действий командир руководит боем из пункта управления в режиме реального времени и находится на связи с каждым своим бойцом.

Бойцы Южной группировки войск зачищают освобожденные населенные пункты на кураховском направлении — кадр Минобороны.

Тем временем на красноармейском направлении экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами, сорвав ротацию живой силы ВСУ.

А накануне, 19 ноября, подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.