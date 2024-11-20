Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 ноября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Участники саммита в Бразилии осудили президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву за решение завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы на день раньше, чтобы не допустить напряжённой дискуссии о конфликте на Украине. Об этом 19 ноября сообщило агентство Reuters.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

В статье указали, что обычно коммюнике публикуют по завершении саммита. В этот раз бразильский президент решил утвердить его текст 18 ноября во время окончания пленарного заседания, представители США, Франции и Германии в это время отсутствовали в зале.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство, посчитав, что «текст бы только выиграл», если бы «был более откровенным» в отношении украинского конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц добавил, что в коммюнике G20 не подчёркивалась якобы «ответственность» России за «развязывание» военных действий на Украине. Он назвал разногласия среди участников саммита по поводу текста итогового заявления «отличительной чертой времени в меняющемся мире».

Как передавало ИА Регнум, саммит G20 состоялся 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро. Председателем встречи выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД России 19 ноября заявил, что западным странам не удалось «украинизировать» повестку саммита G20. По его словам, Россия согласилась с пунктом итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» о «честном и разумном» урегулировании украинского конфликта.