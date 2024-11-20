Орел, 20 ноября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Ночью 20 ноября подразделениями противовоздушной обороны в небе над Орловской областью были уничтожены четыре украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он заверил, что при попытке ВСУ атаковать объекты на территории области никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные службы работают на местах падения обломков дронов.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 20 ноября три раза объявляли воздушную тревогу в Киеве.

В период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября подразделениями противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских беспилотника, информировали в Минобороны РФ. Самая массированная атака пришлась на Брянскую область — сбили 32 вражеских дрона. Ещё пять беспилотников ВСУ уничтожили над Смоленской областью. Два БПЛА обезвредили над территорией Московской области. Также подразделения ПВО подавили по одному дрону в Курской, Орловской и Ростовской областях.