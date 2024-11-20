Москва, 20 ноября, 2024, 07:02 — ИА Регнум. С предложенной избранным президентом США Дональдом Трампом кандидатурой на должность пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт лично не знаком представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако он выразил готовность к диалогу с будущей коллегой.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если наш президент говорит, что он готов [к диалогу с американским лидером], мы обязаны быть готовыми», — отметил Песков в беседе с ТАСС.

Также пресс-секретарь российского президента вспомнил о длительном отсутствии контактов с коллегами в США. В последний раз связи на уровне пресс-атташе поддерживались во времена правления Барака Обамы. После этого добрых отношений не было, добавил Песков. Кроме того, не было общения с пресс-секретарями Дональда Трампа и Джо Байдена, даже при подготовке саммита в Женеве, заключил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Трамп предложил кандидатуру пресс-секретаря его предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома. По его мнению, Кэролайн умна, жестка и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором. Трамп выразил уверенность, что она преуспеет на своём посту. 27-летняя Ливитт, помимо работы на избирательную кампанию Трампа, занимала должность помощника пресс-секретаря в его предыдущей администрации.

Также Трамп заявил о том, что выбрал миллиардера Илона Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности. Кроме этого, Трамп определил конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элизу Стефаник на пост представителя США при ООН.